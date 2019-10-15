AS: Коутиньо не вернется в «Барселону»

99% поедет обратно, 120 ни один клуб в здравом уме за него не даст.
«Барселона» больше не заинтересована в услугах полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации AS, если «Бавария» не захочет выкупать бразильца, то каталонцы постараются трудоустроить его в одном из клубов АПЛ.
- Коутиньо после перехода в мюнхенскую команду на правах аренды провел восемь матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
- Опция выкупа в его арендном соглашении – 120 миллионов евро.
- Кроме того, «Бавария» уже заплатила за годичную аренду хавбека 8,5 миллиона евро.