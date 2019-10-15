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    AS: Коутиньо не вернется в «Барселону»

    «Барселона» больше не заинтересована в услугах полузащитника Филиппе Коутиньо.

    По информации AS, если «Бавария» не захочет выкупать бразильца, то каталонцы постараются трудоустроить его в одном из клубов АПЛ.

    • Коутиньо после перехода в мюнхенскую команду на правах аренды провел восемь матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
    • Опция выкупа в его арендном соглашении – 120 миллионов евро.
    • Кроме того, «Бавария» уже заплатила за годичную аренду хавбека 8,5 миллиона евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 07:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Dark_Soul 1 час назад

      99% поедет обратно, 120 ни один клуб в здравом уме за него не даст.

      1
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      Рейтинг: +3516

      Добрый Бобер > Dark_Soul 3 минуты назад

      Ну это в соглашении 120, а как они могут договориться по его окончанию - ни кто не знает.

      0
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