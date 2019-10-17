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Football Espana: «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Иско

17 октября 2019, 09:47
4

«Тоттенхэм» и «Реал» могут совершить обмен игроками, сообщает Football Espana.

По информации источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы включить Иско в сделку по Кристиану Эриксену.

Испанец, по данным Calciomercato, хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу», поэтому шансы на такой трансфер есть.

  • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
  • Соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость датчанина – 100 миллионов евро, а испанца – 60 миллионов.

Источник: Football Espana
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Реал Эриксен Кристиан Иско
Комментарии (4)
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OBOLEV
1571295476
Если это правда, а это не правда ) 1. Зачем меняться игроками по середине сезона и лишать себя одной единицы в ЛЧ 2. Перес понял, что можно не платить бешеные деньги за игроков. ( Похоже старику не дает покоя политика из Турина и Мюнхена ;) ) 3. Зидан мог бы еще летом пригласить Эриксона, но либо он ему был не нужен, либо Реал или кто то уже в тихую договорился с Кристианом.
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DeStar
1571303567
Если смотреть по тому как складывается ситуация то бред. Во первых нахрена Иско ТТХ , да и апл в целом Во вторых, учитывая контракты, цена эриксона лямов 40 от силы, никто за него больше не даст, зачем? а иско уж точно раза в 2 больше должен потянуть, ттх придется доплачивать еще, так как "рыночная стоимость" игроков точно не отражает ситуацию. Эриксон стоил бы 100 лямов имея контракт с ттх на 5 лет вперед, а про 60 лямов за иско я поржал.
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Derzkiy1
1571306317
Иско не подходит под игру шпор , его идеальный клуб это Барса
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АКС-74У
1571314245
А я согласен! Обоим игрокам пора поменять клуб. Финансовые вопросы по стоимости игроков разрешимы.
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