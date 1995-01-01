Football Espana: «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Иско

Если это правда, а это не правда )
1. Зачем меняться игроками по середине сезона и лишать себя одной единицы в ЛЧ
2. Перес понял, что можно не платить бешеные деньги за игроков. ( Похоже старику не дает покоя политика из Турина и Мюнхена ;) )
3. Зидан мог бы еще летом пригласить Эриксона, но либо он ему был не нужен, либо Реал или кто то уже в тихую договорился с Кристианом.
«Тоттенхэм» и «Реал» могут совершить обмен игроками, сообщает Football Espana.
По информации источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы включить Иско в сделку по Кристиану Эриксену.
Испанец, по данным Calciomercato, хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу», поэтому шансы на такой трансфер есть.
- Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
- Соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость датчанина – 100 миллионов евро, а испанца – 60 миллионов.