Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Football Espana: «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Иско

    «Тоттенхэм» и «Реал» могут совершить обмен игроками, сообщает Football Espana.

    По информации источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы включить Иско в сделку по Кристиану Эриксену.

    Испанец, по данным Calciomercato, хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу», поэтому шансы на такой трансфер есть.

    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
    • Соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость датчанина – 100 миллионов евро, а испанца – 60 миллионов.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      OBOLEV 18 минут назад

      Если это правда, а это не правда )
      1. Зачем меняться игроками по середине сезона и лишать себя одной единицы в ЛЧ
      2. Перес понял, что можно не платить бешеные деньги за игроков. ( Похоже старику не дает покоя политика из Турина и Мюнхена ;) )
      3. Зидан мог бы еще летом пригласить Эриксона, но либо он ему был не нужен, либо Реал или кто то уже в тихую договорился с Кристианом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru