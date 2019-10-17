Football Espana: «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Иско

«Тоттенхэм» и «Реал» могут совершить обмен игроками, сообщает Football Espana.
По информации источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы включить Иско в сделку по Кристиану Эриксену.
Испанец, по данным Calciomercato, хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу», поэтому шансы на такой трансфер есть.
- Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
- Соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость датчанина – 100 миллионов евро, а испанца – 60 миллионов.
Источник: Football Espana