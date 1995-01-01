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    Calciomercato: Иско хочет покинуть «Реал»

    Атакующий игрок мадридского «Реала» Иско рассчитывает покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон, информирует Calciomercato. Летом футболистом интересовался «Манчестер Сити».

    Иско на рынке оценивается в 60 миллионов евро. До «Реала» игрок выступал за «Малагу», с которой выходил в Лигу чемпионов.

    • В текущем сезоне Иско провел три матча.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2022 года.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      mama1991 38 минут назад

      надо ехать, в италию, оптима, интер , милан, хотя можно и в арсенал, он подходит этим командам, но ехать надо однозначно! чемпионат италии тем более поднимается с колен

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