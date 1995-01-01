Calciomercato: Иско хочет покинуть «Реал»

надо ехать, в италию, оптима, интер , милан, хотя можно и в арсенал, он подходит этим командам, но ехать надо однозначно! чемпионат италии тем более поднимается с колен
Атакующий игрок мадридского «Реала» Иско рассчитывает покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон, информирует Calciomercato. Летом футболистом интересовался «Манчестер Сити».
Иско на рынке оценивается в 60 миллионов евро. До «Реала» игрок выступал за «Малагу», с которой выходил в Лигу чемпионов.
- В текущем сезоне Иско провел три матча.
- Контракт игрока с клубом действует до 2022 года.
- «Реал» лидирует в Примере.