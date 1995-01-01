Calciomercato: Иско хочет покинуть «Реал»

Атакующий игрок мадридского «Реала» Иско рассчитывает покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон, информирует Calciomercato. Летом футболистом интересовался «Манчестер Сити».

Иско на рынке оценивается в 60 миллионов евро. До «Реала» игрок выступал за «Малагу», с которой выходил в Лигу чемпионов.