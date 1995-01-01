«Манчестер Сити» интересуется Аке и Иско

тот кто не тратит по 200 лямов за окно, уже на сотку присмотрел)
«Манчестер Сити» планирует усилить этим летом еще две позиции, сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер манкунианской команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника и атакующего хавбека.
Выбор испанского специалиста пал на Натана Аке из «Борнмута» и Иско из «Реала». Первого «Сити» оценивает в 40 миллионов фунтов, а второго – в 60 миллионов.
- В прошлом сезоне 24-летний Аке сыграл 39 матчей в составе «Борнмута», забил четыре мяча и сделал один ассист.
- В активе 27-летнего Иско в минувшей кампании 37 игр, шесть голов и одна результативная передача.