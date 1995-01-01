Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Манчестер Сити» интересуется Аке и Иско

    «Манчестер Сити» планирует усилить этим летом еще две позиции, сообщает The Sun.

    По информации источника, главный тренер манкунианской команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника и атакующего хавбека.

    Выбор испанского специалиста пал на Натана Аке из «Борнмута» и Иско из «Реала». Первого «Сити» оценивает в 40 миллионов фунтов, а второго – в 60 миллионов.

    • В прошлом сезоне 24-летний Аке сыграл 39 матчей в составе «Борнмута», забил четыре мяча и сделал один ассист.
    • В активе 27-летнего Иско в минувшей кампании 37 игр, шесть голов и одна результативная передача.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8219

      DeStar 49 минут назад

      тот кто не тратит по 200 лямов за окно, уже на сотку присмотрел)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru