«Манчестер Сити» интересуется Аке и Иско

«Манчестер Сити» планирует усилить этим летом еще две позиции, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер манкунианской команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника и атакующего хавбека.

Выбор испанского специалиста пал на Натана Аке из «Борнмута» и Иско из «Реала». Первого «Сити» оценивает в 40 миллионов фунтов, а второго – в 60 миллионов.