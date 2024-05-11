Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Прогноз Мора на итог чемпионской гонки в РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке РПЛ.

    «У «Зенита» есть большие проблемы – в команде идeт перестройка. Пришедшие футболисты в полной мере не заменили тех, кто ушeл. Проблемы «Зенита» всем видны. Возможно, где-то есть внутреннее перенасыщение у давно играющих легионеров.

    Но мы видим, что «Спартак» убрал тренера, у ЦСКА нет кадров, «Краснодар» после смены тренера лихорадит. Сезон такой, где нет команды, игру которой можно назвать чемпионской.

    Сейчас всe в руках «Зенита» – они на одно очко опережают преследователей. У команды есть опыт, а осталось всего три игры. Я сильно удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом. Глядя на игру «Краснодара» и «Динамо», сложно их назвать чемпионскими командами. К сожалению, в этом списке нет «Спартака», – сказал Мор.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» и «Динамо» отстают на очко.
    • Все 3 команды проведут матчи 28-го тура сегодня, 11 мая.

    Новости по теме
    Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем» 3
    Черданцев рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 3
    Орлов оценил игру «Краснодара» при Мусаеве
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1715414686
    Да хватит уже этих прогнозов. Сегодня играют все претенденты, вот после и обсудим положение дел уже за 2 тура до конца.
    Ответить
    FCSpartakM
    1715415184
    у зенита по сути ушло 2 игрока. Чего там менять надо было кардинально? так говорят, будто ушло, как в порту или бенфике по пол команды каждый год. Вопрос не к тем, кто пришел, а к тренеру, который не может коллектив наладить
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+