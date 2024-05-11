Прогноз Мора на итог чемпионской гонки в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«У «Зенита» есть большие проблемы – в команде идeт перестройка. Пришедшие футболисты в полной мере не заменили тех, кто ушeл. Проблемы «Зенита» всем видны. Возможно, где-то есть внутреннее перенасыщение у давно играющих легионеров.

Но мы видим, что «Спартак» убрал тренера, у ЦСКА нет кадров, «Краснодар» после смены тренера лихорадит. Сезон такой, где нет команды, игру которой можно назвать чемпионской.

Сейчас всe в руках «Зенита» – они на одно очко опережают преследователей. У команды есть опыт, а осталось всего три игры. Я сильно удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом. Глядя на игру «Краснодара» и «Динамо», сложно их назвать чемпионскими командами. К сожалению, в этом списке нет «Спартака», – сказал Мор.