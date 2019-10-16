Черчесов: «Главный тренер команды-хозяйки ЧМ должен быть неграмотным и глухим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал качества, которые, по его мнению, должны помогать тренеру команды-хозяйки крупного международного турнира.

«Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Все! Остальное отключается.

Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», – отметил Черчесов.