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    Черчесов: «Главный тренер команды-хозяйки ЧМ должен быть неграмотным и глухим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал качества, которые, по его мнению, должны помогать тренеру команды-хозяйки крупного международного турнира.

    «Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Все! Остальное отключается.

    Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», – отметил Черчесов.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а также досрочно вышла на Евро-2020.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3717

      paracetamol 1 минуту назад

      Черчес полностью соответствует этим качествам и даже превосходит их, поскольку является лысым и тупым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      Фанат Рубина 6 минут назад

      ну так у нас такой и был, да и есть.
      одним словом можно назвать чудак - но первая не Ч а М

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5245

      Старикан 54 минуты назад

      Главное чтобы не в пиджаке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4233

      ivan-football-fan 55 минут назад

      ...зачем...ЗАЧЕМ ОН ПРИЗНАЛСЯ???
      Мы ... и так давно поняли, по кааким критериям у нас назначали главного на сборную))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1013

      Genz 58 минут назад

      Какой умный, абалдеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      dinar7777dinar 1 час назад

      Похоже на бред

      1
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