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  • Черчесов: «Главный тренер команды-хозяйки ЧМ должен быть неграмотным и глухим»

Черчесов: «Главный тренер команды-хозяйки ЧМ должен быть неграмотным и глухим»

16 октября 2019, 22:10
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал качества, которые, по его мнению, должны помогать тренеру команды-хозяйки крупного международного турнира.

«Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Все! Остальное отключается.

Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», – отметил Черчесов.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а также досрочно вышла на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (13)
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dinar7777dinar
1571253781
Похоже на бред
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Старикан
1571255088
Главное чтобы не в пиджаке...
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paracetamol
1571258250
Черчес полностью соответствует этим качествам и даже превосходит их, поскольку является лысым и тупым.
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Сенситив
1571258636
неграмотный, глухой - назначен в сборной тренером удак, вот сборной нашей уж свезло с тем удаком, ну, как-то так...))
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alex1951
1571275158
...Черчес шуткует....юмор у него такой.....то бишь ,если все советы выслушивать , то не было бы четвертьфинала на ЧМ ,ну и сегодня прохода на ЧЕ.... пока как то справляется.
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Dizayner
1571292334
" Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры" - это 5+ ))))
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FanatSerj
1571295955
"а свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу" - логично, потом же не отмажешься, да я вот того совета "Васи Пупкина" послушал в соц сетях и вот как вышло )) За результат ему одному отвечать,поэтому одно дело обсуждать работу, другое дело когда народ хочет указать как "правильно" надо тренировать сборную России.
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батог
1571395585
Принимается, Стасик !
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Great Tartaria
1571396989
кажется мозг до сих пор не включился...
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