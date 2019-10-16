В «Реале» надеются, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Marca, мадридский клуб рассчитывает, что француз посодействует своему переезду на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что от Мбаппе требуется не продлевать контракт с парижанами, который истекает в 2022 году.

«Реал» намерен занять выжидательную позицию, как в ситуации с Тибо Куртуа и Эденом Азаром, которых подписали дешевле их рыночной стоимости. Это стало возможным благодаря отказу бельгийцев подписывать новые соглашения с «Челси».