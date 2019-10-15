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    В «Реале» надеются, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»

    «Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации Marca, мадридский клуб рассчитывает, что француз посодействует своему переезду на «Сантьяго Бернабеу».

    Сообщается, что от Мбаппе требуется не продлевать контракт с парижанами, который истекает в 2022 году.

    «Реал» намерен занять выжидательную позицию, как в ситуации с Тибо Куртуа и Эденом Азаром, которых подписали дешевле их рыночной стоимости. Это стало возможным благодаря отказу бельгийцев подписывать новые соглашения с «Челси».

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8464

      Cules2013 11 минут назад

      Ну недавно Мбаппе и отказался его продлевать. Не думаю, что он вдруг передумает. Даже, если не в Реал, то есть достаточно мест, где он будет на виду и бороться за победу в ЛЧ, а не тухнуть в ПСЖ. Его будут рады видеть и в Барселоне, и, возможно, в Сити или Ливерпуле.

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      Рейтинг: +563

      OBOLEV 1 час назад

      Самое смешное ) Что есть ощущение, что реал переплатил из одного и за другова.

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