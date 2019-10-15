В «Реале» надеются, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»

Ну недавно Мбаппе и отказался его продлевать. Не думаю, что он вдруг передумает. Даже, если не в Реал, то есть достаточно мест, где он будет на виду и бороться за победу в ЛЧ, а не тухнуть в ПСЖ. Его будут рады видеть и в Барселоне, и, возможно, в Сити или Ливерпуле.
«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации Marca, мадридский клуб рассчитывает, что француз посодействует своему переезду на «Сантьяго Бернабеу».
Сообщается, что от Мбаппе требуется не продлевать контракт с парижанами, который истекает в 2022 году.
«Реал» намерен занять выжидательную позицию, как в ситуации с Тибо Куртуа и Эденом Азаром, которых подписали дешевле их рыночной стоимости. Это стало возможным благодаря отказу бельгийцев подписывать новые соглашения с «Челси».