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В «Реале» надеются, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»

16 октября 2019, 09:15
4

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Marca, мадридский клуб рассчитывает, что француз посодействует своему переезду на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что от Мбаппе требуется не продлевать контракт с парижанами, который истекает в 2022 году.

«Реал» намерен занять выжидательную позицию, как в ситуации с Тибо Куртуа и Эденом Азаром, которых подписали дешевле их рыночной стоимости. Это стало возможным благодаря отказу бельгийцев подписывать новые соглашения с «Челси».

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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OBOLEV
1571209486
Самое смешное ) Что есть ощущение, что реал переплатил из одного и за другова.
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Cules2013
1571213150
Ну недавно Мбаппе и отказался его продлевать. Не думаю, что он вдруг передумает. Даже, если не в Реал, то есть достаточно мест, где он будет на виду и бороться за победу в ЛЧ, а не тухнуть в ПСЖ. Его будут рады видеть и в Барселоне, и, возможно, в Сити или Ливерпуле.
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TOL47
1571215922
Реал наверняка ведет рвботу, неофицально через третьих лиц но денюжку уже засылает в качестве подтверждения своих намерений.
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VVadic
1571221770
Надежды юношей питают
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