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    Отбор Евро-2020. Швейцария победила Ирландию, Грузия обыграла Гибралтар

    В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы D. Грузия одержала победу над Гибралтаром, Ирландия уверенно обыграла Швейцарию.

    Отбор Евро-2020. Группа D. 8-й тур.

    Гибралтар – Грузия – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хараишвили, 10; 0:2 – Канкава, 21; 1:2 – Каскьяро, 66; 2:2 – Чиполина, 74; 2:3 – Квилитая, 84.

    Швейцария – Ирландия – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сеферович, 16; 2:0 – Даффи, 90.

    Удаление: нет – Коулмэн, 76.

    Незабитый пенальти: Родригес, 77 – нет.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2019 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3491

      Yev 1 час назад

      По поводу Грузии, это как в анекдоте: играет представитель народов Севера с собакой в шахматы, прохожий проходит и увивляется какая умная собака, а тот ему, с возмущением: какая умная? - 3:2 я выигрываю!

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