Отбор Евро-2020. Швейцария победила Ирландию, Грузия обыграла Гибралтар

По поводу Грузии, это как в анекдоте: играет представитель народов Севера с собакой в шахматы, прохожий проходит и увивляется какая умная собака, а тот ему, с возмущением: какая умная? - 3:2 я выигрываю!
В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы D. Грузия одержала победу над Гибралтаром, Ирландия уверенно обыграла Швейцарию.
Отбор Евро-2020. Группа D. 8-й тур.
Гибралтар – Грузия – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Хараишвили, 10; 0:2 – Канкава, 21; 1:2 – Каскьяро, 66; 2:2 – Чиполина, 74; 2:3 – Квилитая, 84.
Швейцария – Ирландия – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сеферович, 16; 2:0 – Даффи, 90.
Удаление: нет – Коулмэн, 76.
Незабитый пенальти: Родригес, 77 – нет.