Петров, Ахметов, Черышев – в основе сборной России на матч с Кипром

Логично, Бельгия очков не теряет, а видно есть желание и с ней попробовать потягаться, поэтому потеря очков пока в планы не входит. Да и Кипр на выезде это наверное самый сильный соперник в группе после Бельгии.
А вот на Сан-Марино после матча с Бельгией когда станет все понятно, уже можно хоть всех новичков выпускать.
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России.
Кипр: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лайфис, Кости.
Россия: Гилерме, Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на никосийском стадионе «Нео Джи Эс Пи», которая начнется в 19:00 по Москве.