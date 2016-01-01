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    Петров, Ахметов, Черышев – в основе сборной России на матч с Кипром

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России.

    Кипр: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лайфис, Кости.

    Россия: Гилерме, Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на никосийском стадионе «Нео Джи Эс Пи», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6237

      FanatSerj 17 минут назад

      Логично, Бельгия очков не теряет, а видно есть желание и с ней попробовать потягаться, поэтому потеря очков пока в планы не входит. Да и Кипр на выезде это наверное самый сильный соперник в группе после Бельгии.
      А вот на Сан-Марино после матча с Бельгией когда станет все понятно, уже можно хоть всех новичков выпускать.

      0
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      Рейтинг: +3663

      paracetamol 20 минут назад

      Где Соболев, лысая образина? Где лучший нап нашего чемпы?!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33683

      portero 24 минуты назад

      Готовимся к просмотру, оптимизма не очень много, но удачу никто не отменял.... ждем победы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7181

      ufos73 31 минуту назад

      Вместо Ахмктова второго напа бы, один хер Кипр автобусом стоять будет

      2
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      ...
      Рейтинг: +79362

      Chernyi Lis > ufos73 26 минут назад

      думаю кипр будет атаковать, в европе считается престижным обыграть россию

      1
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      Рейтинг: +1008

      Genz 42 минуты назад

      Ахметов очень слабый игрок. Что в нем увидел главный

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      shurik45 > Genz 29 минут назад

      Ильзат отлично видит поле ,хорош в отборе и техника в порядке. В чем же слабость?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +79362

      Chernyi Lis > Genz 27 минут назад

      увидел то что он в цска, а уровень у него узбекистанский середняк

      -2
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      Рейтинг: +33683

      portero > Genz 22 минуты назад

      Может он у его агента подписан?

      0
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      Рейтинг: +180

      АКМ-74У > shurik45 7 минут назад

      Это было у Ахметова, когда он только перешел в ЦСКА, а потом куда-то все пропало.

      0
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      Рейтинг: +2039

      Черкизовский Кот 42 минуты назад

      Удачи нашим парням! Хотелось бы увидеть в деле Комличенко и Соболева. Но, думаю, Саламыч им даст шанс только против Сан-Марино.

      0
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      Рейтинг: +180

      АКМ-74У > Черкизовский Кот 5 минут назад

      Кто-то из них выйдет на замену во втором тайме, а может быть, и оба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3663

      paracetamol 48 минут назад

      А зачем Ахметов? Выгонят же костолома!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      eugen-han 50 минут назад

      С этим же составом ничья против Кипра думаю будет считаться хорошим результатом,если об'ективно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +800

      Muboraksho 55 минут назад

      Россия вперед. Поставьте точку в этой игре.

      2
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