Петров, Ахметов, Черышев – в основе сборной России на матч с Кипром

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России.

Кипр: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лайфис, Кости.

Россия: Гилерме, Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на никосийском стадионе «Нео Джи Эс Пи», которая начнется в 19:00 по Москве.