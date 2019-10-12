Роналду забил 700-й гол за карьеру

В матче седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга игрок сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700 гол за карьеру. Для достижения отметки ему понадобилось 973 встречи.

Всего Роналду забил в 458 играх за карьеру. Футболист отличался в 12-и различных турнирах. Больше всего голов португалец забил в ворота «Севильи» – 27.