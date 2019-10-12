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Роналду забил 700-й гол за карьеру

12 октября 2019, 01:41
12

В матче седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга игрок сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700 гол за карьеру. Для достижения отметки ему понадобилось 973 встречи.

Всего Роналду забил в 458 играх за карьеру. Футболист отличался в 12-и различных турнирах. Больше всего голов португалец забил в ворота «Севильи» – 27.

  • Сборная Португалии в отборочной группе идет второй.
  • В понедельник, 14 октября, португальцы встретятся с Украиной.
  • Роналду выступает за сборную Португалии 15 лет.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Португалия. Примейра Португалия Люксембург Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Сенситив
1570834284
мы будем рады, что в его эпоху жили, шла радость от голов, о промахах тужили, спортсмен-то выдающийся, на всё мастак, уже футбольная легенда, как-то так...))
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Черкизовский Кот
1570836607
Великий! Выкладывается в каждом матче. Даже в игре с Люксембургом, где всё было ясно, Рон завёлся, когда судья не назначил очевидный пенальти. Есть инопланетяне Месси и Роналду, а есть все остальные футболисты с этой планеты.
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Maxi_7
1570838269
Что сказать, Роналду велик....а Месси моцик))
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84aivengo
1570856870
как бы там не было ,сделал себя сам... талант + трудолюбие
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Ruryu
1570860240
Реальный пример трудолюбия и старания. Да ещё и кайф от работы ловит. Большинству не мешало бы,с него пример брать...
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absent32
1570863542
наши если с трудом сотню забивают, это уже достижение.
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Schicko_008
1570869139
Пеле, Герд Мюллер, Пушкаш, Бицан, Ромарио, Роналду. Только они забивали 700 голов в официальных матчах.
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