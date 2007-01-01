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    Роналду забил 700-й гол за карьеру

    В матче седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга игрок сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700 гол за карьеру. Для достижения отметки ему понадобилось 973 встречи.

    Всего Роналду забил в 458 играх за карьеру. Футболист отличался в 12-и различных турнирах. Больше всего голов португалец забил в ворота «Севильи» – 27.

    • Сборная Португалии в отборочной группе идет второй.
    • В понедельник, 14 октября, португальцы встретятся с Украиной.
    • Роналду выступает за сборную Португалии 15 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +786

      Maxi_7 8 минут назад

      Что сказать, Роналду велик....а Месси моцик))

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      Ответить
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      Рейтинг: +2027

      Черкизовский Кот 36 минут назад

      Великий! Выкладывается в каждом матче. Даже в игре с Люксембургом, где всё было ясно, Рон завёлся, когда судья не назначил очевидный пенальти. Есть инопланетяне Месси и Роналду, а есть все остальные футболисты с этой планеты.

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      Рейтинг: +608

      Сенситив 1 час назад

      мы будем рады, что в его эпоху жили,
      шла радость от голов, о промахах тужили,
      спортсмен-то выдающийся, на всё мастак,
      уже футбольная легенда, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +846

      DMитрий 1 час назад

      Криш - великий спортсмен, именно спортсмен, а не только футболист.

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