Роналду забил 700-й гол за карьеру

В матче седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга игрок сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700 гол за карьеру. Для достижения отметки ему понадобилось 973 встречи.
Всего Роналду забил в 458 играх за карьеру. Футболист отличался в 12-и различных турнирах. Больше всего голов португалец забил в ворота «Севильи» – 27.
- Сборная Португалии в отборочной группе идет второй.
- В понедельник, 14 октября, португальцы встретятся с Украиной.
- Роналду выступает за сборную Португалии 15 лет.
Источник: Бомбардир.ру