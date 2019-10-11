Отбор Евро-2020. Португалия разгромила Люксембург, Украина всухую победила Литву

Сборные Португалии и Украины провели очередные матчи отборочного цикла Евро-2020. Украинцы продолжили лидировать в группе, обыграв дома литовцев.

Гол Криштиану Роналду помог португальцам дома справиться с Люксембургом. Португалия идет в группе второй, отставая от Украины на пять очков.

Отбор Евро-2020. Группа В. 7-й тур

Португалия – Люксембург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 16; 2:0 – Роналду, 65; 3:0 – Гедеш, 89.

Украина – Литва – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малиновский, 29; 2:0 – Малиновский, 58.