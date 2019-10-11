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    Отбор Евро-2020. Португалия разгромила Люксембург, Украина всухую победила Литву

    Сборные Португалии и Украины провели очередные матчи отборочного цикла Евро-2020. Украинцы продолжили лидировать в группе, обыграв дома литовцев.

    Гол Криштиану Роналду помог португальцам дома справиться с Люксембургом. Португалия идет в группе второй, отставая от Украины на пять очков.

    Отбор Евро-2020. Группа В. 7-й тур

    Португалия – Люксембург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 16; 2:0 – Роналду, 65; 3:0 – Гедеш, 89.

    Украина – Литва – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малиновский, 29; 2:0 – Малиновский, 58.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2019 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +608

      Сенситив 1 час назад

      чё там разгром, порвали португезы в тряпки Люксембургский флаг!!
      голеадор Рональдо, просто феерил у журнашлюшек, как-то так...))

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