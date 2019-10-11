Оздоев – об ошибке Канделаки: «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда Сердара Азмуна к игрокам российской национальной команды.

«Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», – написал Оздоев в комментариях в твиттере.

Хавбек в матче с Шотландией забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.

Оздоев и Азмун вместе выступают за «Зенит».

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