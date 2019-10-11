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  • Оздоев – об ошибке Канделаки: «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают»

Оздоев – об ошибке Канделаки: «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают»

11 октября 2019, 15:54
8

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда Сердара Азмуна к игрокам российской национальной команды.

«Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», – написал Оздоев в комментариях в твиттере.

  • Хавбек в матче с Шотландией забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.
  • Оздоев и Азмун вместе выступают за «Зенит».

Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Источник: Твиттер Магомеда Оздоева
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Оздоев Магомед Азмун Сердар Канделаки Тина
Комментарии (8)
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Я - легенда
1570798705
Оздоев - молодец! Правильно ответил. Тина вроде не блондинка, но... )))
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ItalianFootball
1570799432
Ну и о чем еще речь ? #грузинкаOUT
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Вомбат
1570810507
Ошибку гламурной дивы за каким-то лешим возглавляющей государственный телеканал не стоило бы вообще комментировать, если бы не отличный ответ Оздоева. Он явно имел в виду что буква "з" в фамилии присутствует у обоих. И для тех, кому вообще все футболисты до одного места, этого достаточно чтобы их попутать.Тем более, что оба чернявые да еще и оба мусульмане. Так что с Дзюбой, тоже имеющим "з" их не попутаешь. Тем более что он намного выше. Так что ответил он просто отлично.
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paracetamol
1570815280
Пожалел женчину!
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