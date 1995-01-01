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    Оздоев – об ошибке Канделаки: «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда Сердара Азмуна к игрокам российской национальной команды.

    «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», – написал Оздоев в комментариях в твиттере.

    • Хавбек в матче с Шотландией забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.
    • Оздоев и Азмун вместе выступают за «Зенит».

    Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

    Источник: Твиттер Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1481

      ItalianFootball 27 минут назад

      Ну и о чем еще речь ? #грузинкаOUT

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      Рейтинг: +535

      Я - легенда 39 минут назад

      Оздоев - молодец! Правильно ответил.

      Тина вроде не блондинка, но... )))

      0
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      Рейтинг: +263

      Spinorr > Я - легенда 33 минуты назад

      блондинка это не масть, это диагноз.

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