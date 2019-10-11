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Мартинес: «Мы еще сильнее, чем были, играя против России»

11 октября 2019, 07:44
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от победы над Сан-Марино (9:0).

«Я доволен игрой моих футболистов. Особенно понравилось, что никто не действовал эгоистично, мы создали большое количество моментов и красиво использовали. Наша следующая задача – закончить на первом месте в отборочной группе.

Мы еще сильнее, чем были, играя против России. Мы стали еще опытнее. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании бороться друг за друга», – заявил Мартинес.

  • Сборная Бельгии – лидер группы I с 21 очком.
  • Команда Мартинеса досрочно оформила выход в финальную стадию Евро-2020.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Мартинес Роберто
Комментарии (1)
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vladimir-7
1570782475
Да, сборная Бельгии заслуженно занимает первое место в группе.
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