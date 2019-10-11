Мартинес: «Мы еще сильнее, чем были, играя против России»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от победы над Сан-Марино (9:0).

«Я доволен игрой моих футболистов. Особенно понравилось, что никто не действовал эгоистично, мы создали большое количество моментов и красиво использовали. Наша следующая задача – закончить на первом месте в отборочной группе.

Мы еще сильнее, чем были, играя против России. Мы стали еще опытнее. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании бороться друг за друга», – заявил Мартинес.