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    Мартинес: «Мы еще сильнее, чем были, играя против России»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от победы над Сан-Марино (9:0).

    «Я доволен игрой моих футболистов. Особенно понравилось, что никто не действовал эгоистично, мы создали большое количество моментов и красиво использовали. Наша следующая задача – закончить на первом месте в отборочной группе.

    Мы еще сильнее, чем были, играя против России. Мы стали еще опытнее. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании бороться друг за друга», – заявил Мартинес.

    • Сборная Бельгии – лидер группы I с 21 очком.
    • Команда Мартинеса досрочно оформила выход в финальную стадию Евро-2020.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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