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Сборная Бельгии – первый официальный участник Евро-2020

11 октября 2019, 01:38
2

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная Бельгии на своем поле разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Команда Роберто Мартинеса одержала семь побед в семи играх и досрочно завоевала путевку на континентальное первенство.

За три тура до завершения квалификации бельгийцы стали недосягаемыми для идущего на третьем месте в группе Кипра (отставание 11 очков).

А первую строчку Бельгия пока себе не гарантировала – за нее придется побороться с Россией, которая отстает всего на три балла.

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия
Комментарии (2)
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Пельш 1
1570767750
Значит Россия второй участник!
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Добрый Бобер
1570769340
Это плохо. Я бы хотел посмотреть на футбол Россия - Бельгия, а не на Россия - Бельгия (которой пофиг).
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