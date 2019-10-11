Сборная Бельгии – первый официальный участник Евро-2020

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная Бельгии на своем поле разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Команда Роберто Мартинеса одержала семь побед в семи играх и досрочно завоевала путевку на континентальное первенство.

За три тура до завершения квалификации бельгийцы стали недосягаемыми для идущего на третьем месте в группе Кипра (отставание 11 очков).

А первую строчку Бельгия пока себе не гарантировала – за нее придется побороться с Россией, которая отстает всего на три балла.

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига