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    Дзюба: «Призываю уважительнее относиться к Луневу. Не ошибается только тот, кто ничего не делает»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба раскритиковал СМИ за критику в адрес голкипера Андрея Лунева.

    «Я бы хотел заступиться за своего товарища. В СМИ началось не то что бы травля, но разговоры такие – достоин, готов ли психологически... Это очень некрасиво. Да он пропустил меньше всех в РПЛ, выиграл в Лиге чемпионов! Не понимаю, откуда все это взялось.

    Психологически, достоин ли он сборной... Посмотрите на человека! Призываю поуважительнее относиться к нему. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит, он этого достоин. Прекратите, пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы – Лунев, Лунев... Я извиняюсь за эмоции», – сказал Дзюба на пресс-конференции.

    Ранее журналист Василий Уткин заявил, что Лунев в сборной России «просто неуместен».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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