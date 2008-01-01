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    Уткин: «Лунев в сборной России просто неуместен. Там должен быть или Максименко, или Сафонов»

    Василий Уткин прокомментировал игру вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матче против «Локомотива» (0:1).

    «Лунев, что бы он ни делал все остальное время, виноват в обоих пропущенных «Зенитом» мячах (для оценки игры вратаря неважно, что один из них отменен). При голе Смолова грубая ошибка на выходе, опоздал, переигран. При голе Крыховяка дело даже не в том, что удар с дальней дистанции и не в бессмысленной мудрости типа «такие надо брать»; просто посмотрите на повторе из-за ворот, где вратарь в кадре все время, на работу ног Лунева. Как мучительно долго он подстраивается под прыжок и как поздно все-таки прыгает. Грубейшая техническая ошибка, и то же замедленное принятие решения, что и в первом голе.

    А еще дважды «Локомотив» запирал Лунева прессингом, и во втором тайме довел-таки до потери мяча, вот только сам уже не смог воспользоваться возможностью увеличить счет.

    В момент, когда основного вратаря начинает колбасить, клуб решает расстаться со вторым номером Бабуриным (воспитанником), который немедленно становится первым номером в «Ростове» и делит первое место сейчас; берет Васютина, возможности которого надежно покрыты мраком, и в итоге остается с самой мутной вратарской бригадой, где практически нет конкуренции, а роли распределены исходя из статуса. Сиречь понтов.

    Меня беспокоит то, что такая же ситуация в сборной. А там, в отличие от «Зенита», конкуренция может быть, и она необходима для пользы дела. В сборной номер один Гилерме, номер третий должен быть осетин, но второй, который а) в случае чего должен выйти на поле и б) должен самим фактом присутствия мотивировать Гилерме, Лунев сейчас просто неуместен. Там должен быть или Максименко, или Сафонов», – написал Уткин.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии16
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      Рейтинг: +6670

      silver29 4 минуты назад

      Максименко отличный клубный кипер, но в сборной другой мандраж в рамке хотя стоит его попробовать.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Борат 24 минуты назад

      Лунев конечно дырка, но и максименка с сафоновым не шибко лучше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Nikolai58CSKA 29 минут назад

      Максименко-дырявее дырявой дырки

      2
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      Рейтинг: -88

      DonBaton II 40 минут назад

      Уткин в этой жизни неуместен-он должен давно лежать и гнить в земле

      1
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      Рейтинг: +128

      КрымForever 42 минуты назад

      Васю поперек ворот положить - точно ничто не залетит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      Аденн 45 минут назад

      Не в бровь, но в глаз. Вася истину глаголет.

      1
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      Рейтинг: +856

      Киркинитидец 50 минут назад

      и уткин тоже...

      0
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      Рейтинг: +1251

      Бриг 57 минут назад

      Это так, к сожалению. В Зените что-то происходит с вратарями на 2-3-м годах службы. Гениальность свою начинают ощущать, видимо.

      1
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      Рейтинг: +3072

      BarStep 1 час назад

      Ооо, у нас появился личный блогер! Спамовцы, подскажите, как вам удалось его отвадить от себя? Заранее благодарен..

      1
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      Рейтинг: +1307

      Torvald64 1 час назад

      Проблема в том, что Максименко - тоже не образец надежности. А Сафонова все боготворят, вспоминая его весеннюю игру - но осенью он пока играет весьма средне. Понятно, что оба вратаря перспективные, но стабильной зрелой игры, достаточной для того, чтобы быть в сборной, ещё не показали. Если мы считаем, что Гиля - номер один, то вторым вратарём может быть только тот, который готов выйти во время матча в случае удаления или травмы основного и спокойно сыграть без лишних эмоций и нервяка. На эту роль Лунев всё же больше годится на данный момент.

      2
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      Рейтинг: +848

      AHTUNGBOL > Torvald64 41 минуту назад

      Согласен, пока второй номер у Лунева, а Максименко и Сафонов перспективные и талантливые, но пока у них мало опыта и не обросли мясом...

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