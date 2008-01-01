Уткин: «Лунев в сборной России просто неуместен. Там должен быть или Максименко, или Сафонов»

Василий Уткин прокомментировал игру вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матче против «Локомотива» (0:1).

«Лунев, что бы он ни делал все остальное время, виноват в обоих пропущенных «Зенитом» мячах (для оценки игры вратаря неважно, что один из них отменен). При голе Смолова грубая ошибка на выходе, опоздал, переигран. При голе Крыховяка дело даже не в том, что удар с дальней дистанции и не в бессмысленной мудрости типа «такие надо брать»; просто посмотрите на повторе из-за ворот, где вратарь в кадре все время, на работу ног Лунева. Как мучительно долго он подстраивается под прыжок и как поздно все-таки прыгает. Грубейшая техническая ошибка, и то же замедленное принятие решения, что и в первом голе.

А еще дважды «Локомотив» запирал Лунева прессингом, и во втором тайме довел-таки до потери мяча, вот только сам уже не смог воспользоваться возможностью увеличить счет.

В момент, когда основного вратаря начинает колбасить, клуб решает расстаться со вторым номером Бабуриным (воспитанником), который немедленно становится первым номером в «Ростове» и делит первое место сейчас; берет Васютина, возможности которого надежно покрыты мраком, и в итоге остается с самой мутной вратарской бригадой, где практически нет конкуренции, а роли распределены исходя из статуса. Сиречь понтов.

Меня беспокоит то, что такая же ситуация в сборной. А там, в отличие от «Зенита», конкуренция может быть, и она необходима для пользы дела. В сборной номер один Гилерме, номер третий должен быть осетин, но второй, который а) в случае чего должен выйти на поле и б) должен самим фактом присутствия мотивировать Гилерме, Лунев сейчас просто неуместен. Там должен быть или Максименко, или Сафонов», – написал Уткин.