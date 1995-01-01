Лев: «Нойер – капитан и первый номер сборной Германии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал понять, что основным вратарем национальной команды остается Мануэль Нойер.
«Как я уже говорил несколько раз ранее, Мануэль Нойер – наш капитан и, следовательно, первый номер. Так будет на данном этапе, если не произойдет ничего непредвиденного», – сказал Лев.
- Ранее тренер сообщил, что защищать ворота сборной в товарищеском матче с Аргентиной будет Марк-Андре тер Стеген.
- Президент «Баварии» Ули Хенесс пригрозил бойкотом национальной команде, если Нойер потеряет место в основе.