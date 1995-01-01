Президент «Баварии» Хенесс: «Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что может бойкотировать сборную Германии, если национальная команда перестанет вызывать голкипера баварцев Мануэля Нойера.

«Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Левом. Он уже слышал, что я сказал.

Лев должен поговорить с господином тер Стегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений», – сказал Хенесс.

Ранее у Нойера возник спор с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном. Тер Стеген заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил голкипера «Барсы».