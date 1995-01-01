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    Президент «Баварии» Хенесс: «Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что может бойкотировать сборную Германии, если национальная команда перестанет вызывать голкипера баварцев Мануэля Нойера.

    «Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Левом. Он уже слышал, что я сказал.

    Лев должен поговорить с господином тер Стегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений», – сказал Хенесс.

    Ранее у Нойера возник спор с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном. Тер Стеген заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил голкипера «Барсы».

    • Сейчас Нойер является основным вратарем Германии, а тер Стеген провел на скамейке отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0).
    • Нойер называл условие, при котором завершит карьеру в клубе и сборной Германии.

    Источник: Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +238

      MrNao1 26 минут назад

      Он что, е б л а н ?

      0
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      Рейтинг: +767

      loko-the_best 32 минуты назад

      Когда-то Нойера перестанут вызывать, он не вечен, но это не значит, что из Баварии перестанут отпускать в сборную игроков.

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