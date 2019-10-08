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    Ибрагимович: «У меня есть трофеи и мне посвятили статую, хотя у всех игроков есть что-то одно»

    Нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал открытие собственной статуи в Швеции.

    «Есть игроки, которые берут трофеи, другим посвящают статуи. А я брал трофеи, и у меня есть статуя. Я очень счастлив и горжусь, это кажется нереальным. Самое прекрасное, что я оставил след после карьеры, кое-что сделав во время нее», – сказал игрок.

    • Ибрагимович выступает в США с прошлого года.
    • Швед выигрывал чемпионаты четырех стран.
    • Форвард провел более 100 матчей за сборную Швеции.

    Источник: Sky Sport Italia

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