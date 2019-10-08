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    Соболев выложил фото в футболке сборной России

    Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Александр Соболев опубликовал в инстаграме фото с пресс-конференции команды.

    Соболев надел футболку сборной на мероприятие.

    Ранее 22-летний игрок был впервые вызван в национальную команду.

    Соболев заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    • Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
    • Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.

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    Публикация от @text

    Источник: инстаграм Александра Соболева

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4185

      3a zenit 21 минуту назад

      ну на замену выпустят рви жопу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      OrenburgFC 30 минут назад

      Если бы не Смолов, хрен бы вызвали!

      0
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      Рейтинг: +3107

      TOL47 50 минут назад

      Если еще и на поле выйдет.... да забить. мечты

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