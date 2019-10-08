Соболев выложил фото в футболке сборной России

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Александр Соболев опубликовал в инстаграме фото с пресс-конференции команды.

Соболев надел футболку сборной на мероприятие.

Ранее 22-летний игрок был впервые вызван в национальную команду.

Соболев заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.

Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.