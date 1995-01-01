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    Петров: «Конкуренция с Марио Фернандесом делает меня только сильнее»

    Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал об отношениях с другими игроками национальной команды.

    «Момент с Джикией и Скопинцевым? Не общался по этому поводу с ним. Но это был игровой момент. Обидно, что Скопинцев получил травму, но так случается в футболе.
    Конкуренция с Фернандесом делает меня только сильнее. Конкуренция никогда не мешала. У нас хороший коллектив, всегда приятно приезжать. В Новогорске все хорошо, но сравнивать с Краснодаром не буду. Готовят везде примерно одинаково. В «Лужниках» буду впервые. Рассчитываю на полный стадион.

    Соболев? Скромный парень, все хорошо. Конкретно с ним не общался еще. Про интерес других клубов он сам сказал, что это все желтая пресса», – сказал Петров.

    • Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.
    • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      fhnv 1 час назад

      Слыш ты!!! игровой момент...Мог бы и извиниться .....не общался он

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