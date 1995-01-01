Петров: «Конкуренция с Марио Фернандесом делает меня только сильнее»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал об отношениях с другими игроками национальной команды.

«Момент с Джикией и Скопинцевым? Не общался по этому поводу с ним. Но это был игровой момент. Обидно, что Скопинцев получил травму, но так случается в футболе.

Конкуренция с Фернандесом делает меня только сильнее. Конкуренция никогда не мешала. У нас хороший коллектив, всегда приятно приезжать. В Новогорске все хорошо, но сравнивать с Краснодаром не буду. Готовят везде примерно одинаково. В «Лужниках» буду впервые. Рассчитываю на полный стадион.

Соболев? Скромный парень, все хорошо. Конкретно с ним не общался еще. Про интерес других клубов он сам сказал, что это все желтая пресса», – сказал Петров.