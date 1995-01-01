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    Гендиректора «Черноморца» арестовали. Он сбил ребенка и скрылся с места аварии

    Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в котором он сбил ребенка на пешеходном переходе.

    В отношении Бута составлены материалы по нарушению ПДД, возбуждено дело об административном правонарушении.

    Девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

    • 4 октября депутат новороссийской думы Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Гендиректор «Черноморца» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
    • 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998 году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец».

    Источник: ТАСС

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