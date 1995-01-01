Гендиректора «Черноморца» арестовали. Он сбил ребенка и скрылся с места аварии

Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в котором он сбил ребенка на пешеходном переходе.
В отношении Бута составлены материалы по нарушению ПДД, возбуждено дело об административном правонарушении.
Девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.
- 4 октября депутат новороссийской думы Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Гендиректор «Черноморца» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
- 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998 году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец».