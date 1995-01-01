Гендиректора «Черноморца» арестовали. Он сбил ребенка и скрылся с места аварии

Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в котором он сбил ребенка на пешеходном переходе.

В отношении Бута составлены материалы по нарушению ПДД, возбуждено дело об административном правонарушении.

Девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.