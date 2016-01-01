а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe -------- http://dx.ua/svElM
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил в твиттере о выздоровлении после острого гастроэнтерита.
«Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал футболист в микроблоге.
- Сборная Бельгии готовится к матчам отбора Евро-2020 против Сан-Марино и Казахстана.
- В текущем сезоне Куртуа провел за «Реал» восемь игр и пропустил 11 голов.