Куртуа восстановился после гастроэнтерита. Он сможет сыграть за сборную Бельгии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил в твиттере о выздоровлении после острого гастроэнтерита.

«Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал футболист в микроблоге.