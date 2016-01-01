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    Куртуа восстановился после гастроэнтерита. Он сможет сыграть за сборную Бельгии

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сообщил в твиттере о выздоровлении после острого гастроэнтерита.

    «Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал футболист в микроблоге.

    • Сборная Бельгии готовится к матчам отбора Евро-2020 против Сан-Марино и Казахстана.
    • В текущем сезоне Куртуа провел за «Реал» восемь игр и пропустил 11 голов.

    Источник: Твиттер Тибо Куртуа

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      chinizkantelyanov 49 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe -------- http://dx.ua/svElM

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      Рейтинг: +457

      Я - легенда 1 час назад

      Увы, там уже готов выйти Ареоля )))))

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