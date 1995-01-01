Уткин: «Сборная собралась, все те же на тех же местах. Верный признак того, что Черчесов не собирается работать с ней в следующем цикле»

Журналист Василий Уткин заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост до старта отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в нее какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить.

Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.