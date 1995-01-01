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    Уткин: «Сборная собралась, все те же на тех же местах. Верный признак того, что Черчесов не собирается работать с ней в следующем цикле»

    Журналист Василий Уткин заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост до старта отборочного турнира к ЧМ-2022.

    «Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в нее какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить.

    Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.

    • 10 октября Россия сыграет с Шотландией, 13 октября – с Кипром.
    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6170

      FanatSerj 1 час назад

      Вот пусть путевку сначала заработают, а потом уже что хотят делают, хоть Кокорина с Мамаевым в основу. А то всякие уткины уже рапетушились, мы то на ЧМ, то на Евро не попадем с завидной регулярностью, а сейчас прям второй состав ставить можно.
      У этих "птичьих" память как у рыбки, моргнули и уже нихера ничего не помнят, что "вчера" было.

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      Рейтинг: +993

      neim 1 час назад

      " ... Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале. ... "

      Уважаемый Василий, а вам шашечки, или ехать ?
      У меня тоже есть канал на Ю тубе, но цуко, там нет передачи про футбол, а только видео о моих поездках по городам и весям. Может стоит задуматься и начать канал про Уткина в футболе ?

      1
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      Рейтинг: +2354

      panmon 2 часа назад

      Всё верно сказал. Новых игроков Черчесов не вводит чтобы дать результат прямо сейчас. На длинной прямой такая тактика не работает, но тренеру этого и не нужно, видимо!

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