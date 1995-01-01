Черчесов: «У игроков «Спартака» стабильное, хорошее функциональное состояние»

Игра под руководством Пиджака похожа на трио *******,рак и щука.Тут и Марадонна выглядел бы как плохо работающий механизм.Так что не вижу ни каких противоречий.Гений сыграет на скрипке Страдивари на бис, а человек взявший ту же скрипку и учивший только похоронный марш, исполнит его же на одной струне.Вроде и тот и тот играет, но эффект различный.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние футболистов «Спартака», вызванных в команду на матчи с Шотландией и Кипром.
— «Спартак» проигрывает в последнее время. Нет опасений, что это скажется на игроках?
— Нет, не скажется. Мы отмечаем их функциональное состояние. Когда его нет, то это большой минус. Но то, что мы до этого видели, у них стабильное, хорошее функциональное состояние. Если бы его не было, то за два дня мы бы его добавили, – сказал Черчесов.
- Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин были вызваны в национальную команду на матчи с Шотландией и Кипром.
- «Спартак» проиграл последние четыре матча в РПЛ.