Черчесов: «У игроков «Спартака» стабильное, хорошее функциональное состояние»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние футболистов «Спартака», вызванных в команду на матчи с Шотландией и Кипром.

— «Спартак» проигрывает в последнее время. Нет опасений, что это скажется на игроках?

— Нет, не скажется. Мы отмечаем их функциональное состояние. Когда его нет, то это большой минус. Но то, что мы до этого видели, у них стабильное, хорошее функциональное состояние. Если бы его не было, то за два дня мы бы его добавили, – сказал Черчесов.