Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Черчесов: «У игроков «Спартака» стабильное, хорошее функциональное состояние»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние футболистов «Спартака», вызванных в команду на матчи с Шотландией и Кипром.

    — «Спартак» проигрывает в последнее время. Нет опасений, что это скажется на игроках?

    — Нет, не скажется. Мы отмечаем их функциональное состояние. Когда его нет, то это большой минус. Но то, что мы до этого видели, у них стабильное, хорошее функциональное состояние. Если бы его не было, то за два дня мы бы его добавили, – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9069

      vka1970 15 минут назад

      Игра под руководством Пиджака похожа на трио *******,рак и щука.Тут и Марадонна выглядел бы как плохо работающий механизм.Так что не вижу ни каких противоречий.Гений сыграет на скрипке Страдивари на бис, а человек взявший ту же скрипку и учивший только похоронный марш, исполнит его же на одной струне.Вроде и тот и тот играет, но эффект различный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3364

      paracetamol 34 минуты назад

      Опять свиней набрал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      0chevidno > paracetamol 27 минут назад

      ну не только же алкашей и бомжей брать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      Genz 35 минут назад

      Если хорошее состояние, значит слили Кононова. В Спартаке есть игроки, которые делают подлость. Это почти все российские футболисты. Поэтому все играют против Спартака, как против врага - фашистской Германии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      giluxa1963 39 минут назад

      типа на банке посидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20837

      gol_kak_sokol 46 минут назад

      Черчес забыл, что их вызывают не на iron man, а для того чтобы в футбол играть.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru