Слуцкий: «В Голландии футбол – вечеринка, в России – война. Ты либо победил, либо умер»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью FOX Sports сравнил чемпионаты Голландии и России.

До прихода в голландский клуб он тренировал «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».

«В любой голландской команде группа атаки сильнее, чем защита. Играя на ноль, у тебя практически нет шансов. В России все наоборот – у нас хватает силовых защитников, но креативных футболистов атаки не так много. Поэтому матчи часто заканчиваются со счетом 0:0; 1:0 или 1:1.

Второй момент – в Голландии доверяют молодым футболистам. В России обычно используют опытных игроков, потому что они не допускают грубых ошибок.

Главное отличие заключается в том, что вы стремитесь получать удовольствие от футбола. Для вас футбол – вечеринка.

Неважно, выиграла команда или проиграла. В России футбол – это война: ты либо победил, либо умер. Есть только два варианта. Это выводится из различий в менталитете. Это не хорошо и не плохо. Просто у нас результат важнее, чем сама игра», – сказал Слуцкий.