Слуцкий: «В Голландии футбол – вечеринка, в России – война. Ты либо победил, либо умер»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью FOX Sports сравнил чемпионаты Голландии и России.
До прихода в голландский клуб он тренировал «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».
«В любой голландской команде группа атаки сильнее, чем защита. Играя на ноль, у тебя практически нет шансов. В России все наоборот – у нас хватает силовых защитников, но креативных футболистов атаки не так много. Поэтому матчи часто заканчиваются со счетом 0:0; 1:0 или 1:1.
Второй момент – в Голландии доверяют молодым футболистам. В России обычно используют опытных игроков, потому что они не допускают грубых ошибок.
Главное отличие заключается в том, что вы стремитесь получать удовольствие от футбола. Для вас футбол – вечеринка.
Неважно, выиграла команда или проиграла. В России футбол – это война: ты либо победил, либо умер. Есть только два варианта. Это выводится из различий в менталитете. Это не хорошо и не плохо. Просто у нас результат важнее, чем сама игра», – сказал Слуцкий.
- Специалист возглавил «Витесс» в марте 2018-го года. В сезоне-2018/19 команда финишировала на пятом месте в таблице чемпионата Голландии.
- После семи туров текущего розыгрыша чемпионата команда из Арнема занимает третью строчку, имея равно количество очков с лидерами ПСВ и «Аяксом», сыгравшим по шесть матчей.