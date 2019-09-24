Дзюба обратился к болельщикам сборной перед матчем с Шотландией

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Шотландии.

«10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка!

Ждем вас в «Лужниках»! – подписал 31-летний игрок видеоанонс встречи.

После шести туров команда Станислава Черчесова набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.

13-го октября россияне сыграют на выезде с командой Кипра.

«10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждeм вас в „Лужниках“, Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3858197-dzjuba-poprosil-bolelschikov-podderzhat-sbornuju-rossii-v-matche-s-shotlandiej.html?utm_source=copypaste 10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на ЕВРО, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждем вас в «Лужниках»!