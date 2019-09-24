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    Дзюба обратился к болельщикам сборной перед матчем с Шотландией

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Шотландии.

    «10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка!

    Ждем вас в «Лужниках»! – подписал 31-летний игрок видеоанонс встречи.

    После шести туров команда Станислава Черчесова набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.

    13-го октября россияне сыграют на выезде с командой Кипра.

    «10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждeм вас в „Лужниках“, 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3858197-dzjuba-poprosil-bolelschikov-podderzhat-sbornuju-rossii-v-matche-s-shotlandiej.html?utm_source=copypaste10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией!
Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на ЕВРО, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка!
Ждем вас в «Лужниках»!

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Твиттер Артема Дзюбы

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