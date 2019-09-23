Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Уэльсом и Венгрией

Тренерский штаб сборной Хорватии опубликовал список игроков, вызванных на матчи отбора Евро-2020 со сборными Венгрии и Уэльса.

В списке оказался полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Всего были вызваны 23 игрока.

Сборная Хорватии в отборе сыграет с Венгрией 10 октября в Сплите. 13 сентября в Кардиффе состоится матч со сборной Уэльса.

Хорваты возглавляют турнирную таблицу в группе E с 10 очками в пяти турах.

В последнем матче квалификации с Азербайджаном (1:1) Влашич провел на поле все 90 минут.