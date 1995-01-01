Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтeр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Вальядолид»);

Защитники: Сергей Кривцов («Шахтeр»), Сергей Болбат («Шахтeр»), Николай Матвиенко («Шахтeр»), Александр Караваев («Динамо»), Никита Бурда («Динамо»), Виталий Миколенко («Динамо»), Игорь Пластун («Гент»), Эдуард Соболь («Брюгге»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Евгений Коноплянка («Шахтeр»), Тарас Степаненко («Шахтeр»), Марлос («Шахтeр»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Виктор Цыганков («Динамо»), Виталий Буяльский («Динамо»);

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Жуниор Мораес («Шахтeр»).