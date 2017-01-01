Моуринью: «Роналду – феномен, в свои 34 года он является лучшим в мире»

Португальский тренер Жозе Моуринью похвалил своего соотечественника Криштиану Роналду.

Во вторник форвард оформил покер в матче отбора Евро-2020 против Литвы.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.

В новом сезоне Серии А на его счету один гол в двух играх за «Ювентус».

«В свои 34 года он является лучшим в мире, играет в топ-клубе с самыми высокими амбициями. Меня это совсем не удивляет, потому что мы говорим об игроке, который думает только о победах. Это действительно феномен.

Думаю, когда ему исполнится 50 лет, и ФИФА пригласит его принять участие в матче легенд, он будет забивать и там», – сказал Моуринью.