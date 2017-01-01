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    Моуринью: «Роналду – феномен, в свои 34 года он является лучшим в мире»

    Португальский тренер Жозе Моуринью похвалил своего соотечественника Криштиану Роналду.

    • Во вторник форвард оформил покер в матче отбора Евро-2020 против Литвы.
    • Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.
    • В новом сезоне Серии А на его счету один гол в двух играх за «Ювентус».

    «В свои 34 года он является лучшим в мире, играет в топ-клубе с самыми высокими амбициями. Меня это совсем не удивляет, потому что мы говорим об игроке, который думает только о победах. Это действительно феномен.

    Думаю, когда ему исполнится 50 лет, и ФИФА пригласит его принять участие в матче легенд, он будет забивать и там», – сказал Моуринью.

    Источник: Record

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3944

      filosof sparty 18 минут назад

      Его профессионализм заслуживает глубочайшего уважения! Однажды гением родиться или сделать себя таковым самому это две большие разницы

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      Рейтинг: +11584

      bset 54 минуты назад

      Судя по рассказам его одноклубников, он постоянно в зале, постоянно поддерживает себя в форме. Вряд ли он допустит появления пивного живота, как со многими профессиональными спортсменами случилось после окончания карьеры. Так что да, скорей всего он будет сильно лучше играть в таких матчах, нежели остальные.

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