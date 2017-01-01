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    Бой Нурмагомедова собрал больше зрителей, чем матч Россия – Шотландия

    Поединок бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье стал популярнее среди телезрителей, чем матч РоссияШотландия (2:1).

    Обе трансляции состоялись на «Первом канале». Бой Нурмагомедова собрал 23,2% от общего количества зрителей из России, смотревших телевизор в тот момент, сообщает «Рейтинг букмекеров». Матч Россия – Шотландия собрал 13,2% от всей телеаудитории.

    Поединок за чемпионский пояс UFC в легком весе посмотрело 5,3% от всего населения России. Аудитория матча российской сборной составила 3,4% жителей страны.

    • 7 сентября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 242, главным боем которого стал бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. В третьем раунде россиянин одержал победу с помощью удушающего приема.
    • В прошедших отборочных матчах Евро-2020 Россия обыграла сборные Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0). После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +268

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      А как проверить , смотрел ли я бой и футбол, если приёмник включён ,а телевизор выключен?

      0
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      Рейтинг: +183

      vek410 8 минут назад

      Смотреть, как играет наша сборная ... это такое себе развлечение.

      0
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      Рейтинг: +1205

      Борат 24 минуты назад

      все хотели бой посмотреть, а этот опять нам обнимашки показал...
      фууу!

      0
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      Рейтинг: +183

      vek410 > Борат 9 минут назад

      Так он борец, а не ударник. Обнимашки обнимашками, но так никто не смог ничего противопоставить ему - 28 : 0.

      0
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      Рейтинг: +773

      AHTUNGBOL 46 минут назад

      Само собой поединок Нурмагомедова больше собрал аудитории. А насчёт обезьяны и тому подобного, вы в зеркало давно смотрели или за ваши клубы кавказцы не играют?

      0
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      Рейтинг: +736

      Киркинитидец 48 минут назад

      любят у нас мордобой!!! при следу ющем президенте от триппера лечиться будем...

      0
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      Рейтинг: +32

      Вальдемар IV 52 минуты назад

      Буки уже ставят на количество зрителей?

      0
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      Рейтинг: +1105

      AZ 54 минуты назад

      задолбала эта горилла. Уже до футбольного сайта добралась...

      2
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      Рейтинг: +14306

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Стоит ли доверять этим рейтингам.

      0
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      Рейтинг: +333

      dmzeus > DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Вот вот

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