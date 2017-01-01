Бой Нурмагомедова собрал больше зрителей, чем матч Россия – Шотландия

Поединок бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье стал популярнее среди телезрителей, чем матч Россия — Шотландия (2:1).

Обе трансляции состоялись на «Первом канале». Бой Нурмагомедова собрал 23,2% от общего количества зрителей из России, смотревших телевизор в тот момент, сообщает «Рейтинг букмекеров». Матч Россия – Шотландия собрал 13,2% от всей телеаудитории.

Поединок за чемпионский пояс UFC в легком весе посмотрело 5,3% от всего населения России. Аудитория матча российской сборной составила 3,4% жителей страны.