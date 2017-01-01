Бой Нурмагомедова собрал больше зрителей, чем матч Россия – Шотландия

А как проверить , смотрел ли я бой и футбол, если приёмник включён ,а телевизор выключен?
Поединок бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье стал популярнее среди телезрителей, чем матч Россия — Шотландия (2:1).
Обе трансляции состоялись на «Первом канале». Бой Нурмагомедова собрал 23,2% от общего количества зрителей из России, смотревших телевизор в тот момент, сообщает «Рейтинг букмекеров». Матч Россия – Шотландия собрал 13,2% от всей телеаудитории.
Поединок за чемпионский пояс UFC в легком весе посмотрело 5,3% от всего населения России. Аудитория матча российской сборной составила 3,4% жителей страны.
- 7 сентября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 242, главным боем которого стал бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. В третьем раунде россиянин одержал победу с помощью удушающего приема.
- В прошедших отборочных матчах Евро-2020 Россия обыграла сборные Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0). После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.