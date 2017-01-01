Роналду в последних 27 матчах за сборную забил 32 гола

Криштиану Роналду оформил покер в матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (5:1). Литовцы стали 40-й сборной, ворота которой поразил португалец.

В последних 27 матчах за сборную Роналду забил 32 гола. Всего представитель «Ювентуса» поражал чужие ворота в футболке португальской команды 93 раза. До повторения мирового рекорда иранца Али Даеи осталось 16 мячей.