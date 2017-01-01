Саутгейт – после победы над Косово: «Странный матч. Сборная Англии продемонстрировала разрушительную атакующую мощь»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт охарактеризовал матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Косово (5:3). Британцы идут в соревновании без потерь.

«Матч получился действительно странным. Мы допустили досадные ошибки в эпизодах с пропущенными голами, но я доволен тем, что команда проявила самообладание.

Мы продемонстрировали разрушительную атакующая мощь и хорошо контролировали мяч. Мы совершили очевидные ошибки, нужно играть лучше.

Футболистам не нужен я, чтобы объяснить это. Как сильные стороны, так и наши ошибки в этой игре были очевидны», – сказал Саутгейт.