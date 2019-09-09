Дзюба: «Безразличия в этой сборной России точно не будет»

Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над сборной Казахстана (1:0).

«Всем привет и немного по традиции хочу сказать спасибо вам огромное. За то, что на стадионе были и переживали за всех нас. Знаю, что многие в барах, дома смотрели целыми компаниями и, знаете, это самое прекрасное, что спорт, футбол и Казахстан нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эти эмоции, иногда положительные, а иногда негативные, но я вас прошу и призываю не переоценивать и недооценивать нашу победу, потому что она была непростой. Сейчас действительно очень трудно со всеми играть, поэтому я одно могу вам сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьемся, иногда получается лучше, иногда хуже. Это – жизнь, это – футбол, но мы стараемся ради вас, потому что футбол без вас – это не футбол», – сказал Дзюба в видеообращении.

Единственный мяч в концовке матча после подачи углового забил Марио Фернандес .

. Сборная России одержала пять побед подряд в отборочной группе.