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    Дзюба: «Безразличия в этой сборной России точно не будет»

    Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над сборной Казахстана (1:0).

    «Всем привет и немного по традиции хочу сказать спасибо вам огромное. За то, что на стадионе были и переживали за всех нас. Знаю, что многие в барах, дома смотрели целыми компаниями и, знаете, это самое прекрасное, что спорт, футбол и Казахстан нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эти эмоции, иногда положительные, а иногда негативные, но я вас прошу и призываю не переоценивать и недооценивать нашу победу, потому что она была непростой. Сейчас действительно очень трудно со всеми играть, поэтому я одно могу вам сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьемся, иногда получается лучше, иногда хуже. Это – жизнь, это – футбол, но мы стараемся ради вас, потому что футбол без вас – это не футбол», – сказал Дзюба в видеообращении.

    • Единственный мяч в концовке матча после подачи углового забил Марио Фернандес.
    • Сборная России одержала пять побед подряд в отборочной группе.

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    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +862

      IVANRUS777 2 минуты назад

      Характер конечно у команды никуда не делся, после ЧМ. И хотя бы это хорошо, но одного характера на чемпионате Европы может не хватить. Если Черчесов это не поймёт, ничего хорошего ждать не придётся.

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      Рейтинг: +975

      Boeung777 35 минут назад

      Главное действительно победа и три очка. Это наш уровень. Всех с победой!

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