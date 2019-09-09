Дзюба: «Сборная Бельгии, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался об уровне национальной команды Бельгии, а также порассуждал о задачах сборной России в отборе Евро-2020.

«Прежде всего нам нужно как минимум второе место, чтобы выйти на чемпионат Европы. Это первая задача. Нужно максимально набрать очки, чтобы уже на что-то претендовать, когда будем играть с Бельгией. А пока говорить и о чем-то мечтать пока рано.

Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне. Потрясающая сборная с потрясающими исполнителями. В первом матче они нас обыграли. Так что сейчас наша задача – набирать очки. А уже когда к нам подойдут бельгийцы, тогда мы уже с ними сразимся и можно будет увидеть, можем ли мы, есть ли у нас какие-то резервы против них или нет. Потом игра скажет нам ответы. А пока наши мысли о попадании на чемпионат Европы. С первого или со второго места – не так важно», – сказал Дзюба.