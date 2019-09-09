Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Дзюба: «Сборная Бельгии, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался об уровне национальной команды Бельгии, а также порассуждал о задачах сборной России в отборе Евро-2020.

    «Прежде всего нам нужно как минимум второе место, чтобы выйти на чемпионат Европы. Это первая задача. Нужно максимально набрать очки, чтобы уже на что-то претендовать, когда будем играть с Бельгией. А пока говорить и о чем-то мечтать пока рано.

    Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне. Потрясающая сборная с потрясающими исполнителями. В первом матче они нас обыграли. Так что сейчас наша задача – набирать очки. А уже когда к нам подойдут бельгийцы, тогда мы уже с ними сразимся и можно будет увидеть, можем ли мы, есть ли у нас какие-то резервы против них или нет. Потом игра скажет нам ответы. А пока наши мысли о попадании на чемпионат Европы. С первого или со второго места – не так важно», – сказал Дзюба.

    • Сборная России одержала четыре победы в пяти матчах квалификации.
    • В первом туре отбора команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счетом 1:3.
    • Матч Россия – Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru