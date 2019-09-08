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    Тренер сборной Казахстана – о России: «Это фаворит группы. У них очень сильные футболисты»

    Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек охарактеризовал ближайшего соперника по отбору к Евро-2020 сборную России в преддверии очного матча.

    «На Кипре мы провели тяжелый матч. Затратили много сил. Так что изменения в составе будут. Весной нам сил не хватило. Особенно в матче с Россией.

    В России очень хорошие футболисты. Это фаворит группы вместе с Бельгией. У вас очень сильные футболисты. Уровень сборной России не в нашу пользу.

    Мы видели матчи России против Шотландии. Видели, как Россия действует после перехватов мяча. Постараемся избежать ошибок в обороне. Но будем думать и об атаке. И если там будут моменты, постараемся их использовать.

    Не думаю, что завтра будут плохие погодные условия, которые помешают нам показать хороший футбол», – заявил Билек.

    • Матч Россия – Казахстан состоится завтра, 9 сентября в 21:30.
    • Игра состоится в Калининграде.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3292

      Yev 1 час назад

      С такими командами как Казахстан, наши могут сами себе придумать неприятности. Главное нашим не смотреть футбол, а играть в него на поле собранно и дисциплинированно с первой минуты и до последней.
      НАШИМ удачи!
      Россия - вперёд!!!

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