Тренер сборной Казахстана – о России: «Это фаворит группы. У них очень сильные футболисты»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек охарактеризовал ближайшего соперника по отбору к Евро-2020 сборную России в преддверии очного матча.

«На Кипре мы провели тяжелый матч. Затратили много сил. Так что изменения в составе будут. Весной нам сил не хватило. Особенно в матче с Россией.

В России очень хорошие футболисты. Это фаворит группы вместе с Бельгией. У вас очень сильные футболисты. Уровень сборной России не в нашу пользу.

Мы видели матчи России против Шотландии. Видели, как Россия действует после перехватов мяча. Постараемся избежать ошибок в обороне. Но будем думать и об атаке. И если там будут моменты, постараемся их использовать.

Не думаю, что завтра будут плохие погодные условия, которые помешают нам показать хороший футбол», – заявил Билек.