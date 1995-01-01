Ионов – об игре Жиркова в матче с Шотландией: «Юра – профессионал, чему удивляться?»

Правда,сам Ионов(хоть и проведший в целом матч неплохо),к семидесятой минуте сдох физически,что печально.
Полузащитник сборной России Алексей Ионов отметил уровень профессионализма партнера по национальной команде Юрия Жиркова.
– Юрию Жиркову уже 36 лет, а он выдал очень сильный матч. Вас не удивляет, что ему удается сохранять такую форму в серьезном возрасте?
– Юра – молодец, он настоящий профессионал. Чему здесь удивляться?
- Жирков забил победный гол в матче отбора Евро-2020 против Шотландии.
- Футболист выступает за сборную России с 2005 года.
- В его активе два гола и 11 ассистов в 89 матчах.
В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым