Ионов – об игре Жиркова в матче с Шотландией: «Юра – профессионал, чему удивляться?»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов отметил уровень профессионализма партнера по национальной команде Юрия Жиркова.

– Юрию Жиркову уже 36 лет, а он выдал очень сильный матч. Вас не удивляет, что ему удается сохранять такую форму в серьезном возрасте?

– Юра – молодец, он настоящий профессионал. Чему здесь удивляться?

Жирков забил победный гол в матче отбора Евро-2020 против Шотландии.

Футболист выступает за сборную России с 2005 года.

В его активе два гола и 11 ассистов в 89 матчах.

В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым