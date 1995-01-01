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    Ионов – об игре Жиркова в матче с Шотландией: «Юра – профессионал, чему удивляться?»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов отметил уровень профессионализма партнера по национальной команде Юрия Жиркова.

    – Юрию Жиркову уже 36 лет, а он выдал очень сильный матч. Вас не удивляет, что ему удается сохранять такую форму в серьезном возрасте?

    – Юра – молодец, он настоящий профессионал. Чему здесь удивляться?

    • Жирков забил победный гол в матче отбора Евро-2020 против Шотландии.
    • Футболист выступает за сборную России с 2005 года.
    • В его активе два гола и 11 ассистов в 89 матчах.

    В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4946

      Агасфер 38 минут назад

      Правда,сам Ионов(хоть и проведший в целом матч неплохо),к семидесятой минуте сдох физически,что печально.

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      Рейтинг: +907

      Стаz 1 час назад

      Да вы пересмотрите матчи с Испанией на евро 2008, он там Рамоса возил как ребенка

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