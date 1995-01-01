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    Робертсон: «Не скажу, что Россия была лучшей сегодня»

    Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился эмоциями после поражения от сборной России (1:2) в рамках отбора к Евро-2020.

    «Я недоволен своим выступлением и тем, как сыграла вся наша команда. Все наши игроки занимались чем угодно, но не тем, что должны были делать. Мы даже близко не показали своей лучшей игры.

    Мы слишком глубоко сели, что помогло России с их выдвинутым нападающим. Мы отдавали владение мячом каждый раз, когда пропускали гол.

    Россия забила гол заслуженно. После перерыва мы не смогли морально собраться. Если бы получилось, то наверняка забили бы еще. Не скажу, что Россия была лучшей сегодня», – заявил шотландец.

    • По итогам пяти туров Шотландия занимает четвертое место в отборочной группе.
    • Отставание от сборной России – шесть очков.
    • В следующем туре шотландцы дома сыграют с Бельгией (9 сентября).
    • Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября в Москве.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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