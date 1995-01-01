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    Тренер сборной Шотландии: «Мы позволили России диктовать игру»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча 5-го тура отбора Евро-2020 против России (1:2).

    «Я разочарован – мы хорошо готовились и хорошо начали матч, нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной.

    Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, если в понедельник (в матче с бельгийцами) мы не возьмем очки, видимо, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся.

    Я посмотрел повторы голов в наши ворота – это были обидные потери. Утром я посмотрю на состояние игроков и, возможно, сделаю замены в составе.

    Что касается того, насколько сильны индивидуально российские футболисты, то мы их должны уважать. Они играли в большого нападающего, давили на нас на подступах к штрафной. Нам пришлось открываться и рассчитывать на контратаки», – сказал Кларк.

    • По итогам пяти туров Шотландия занимает четвертое место в отборочной группе.
    • Отставание от сборной России – шесть очков.
    • В следующем туре шотландцы дома сыграют с Бельгией (9 сентября).
    • Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября в Москве.

    Источник: ТАСС

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