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    Кириченко – об игре со сборной Шотландии: «Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками»

    Экс-форвард сборной России и автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы Дмитрий Кириченко поделился мнением о сборной Шотландии.

    «Шотландия всегда играла в силовой футбол. Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьезное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы – это не карлик, но и не топ-сборная», – заявил бывший футболист.

    • Матч состоится сегодня, 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.
    • Сборная России идет на втором месте в своей отборочной группе с девятью очками из 12 возможных.
    • Шотландии отстает от России на три очка.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9500

      vladimir-7 1 час назад

      Шотландцы, это не карлик и может вставить нашей сборной по самые
      помидорки.

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