Кириченко – об игре со сборной Шотландии: «Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками»

Экс-форвард сборной России и автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы Дмитрий Кириченко поделился мнением о сборной Шотландии.

«Шотландия всегда играла в силовой футбол. Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьезное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы – это не карлик, но и не топ-сборная», – заявил бывший футболист.