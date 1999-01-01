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    Главный тренер Шотландии Кларк: «Мы хотим стать большими мальчиками. Этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды вроде России»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказал мнение о матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией.

    «Не считаю, что нужно уделять ключевое внимание игре с Россией в турнирном плане. У нас еще три матча. Но! Мы должны победить Россию для нашей нации, для страны! Мы хотим стать большими мальчиками. И этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды, вроде России.

    Она показала себя на чемпионате мира. Нам нужно вернуть фанатов на трибуны. Мы давно их не радовали, не выходили в финальные серии. И первый шаг – победить Россию. Игра с Россией – наиболее простая? Нет. Мы надеемся выигрывать каждый матч», – сказал Кларк.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1194

      Борат 14 минут назад

      Топ команда, которая ничего не выигрывала.
      Ну примерно как Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +1235

      Фан666 25 минут назад

      Ну да, прямо топ из топов, только в рейтинге ошивается в четвёртом десятке. Гроза Мальты, а не сбоиная

      1
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      Рейтинг: +1477

      Kollljan 34 минуты назад

      Пошутил, наверное, шотландец. Черчесова гнать надо из сборной.

      0
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      Рейтинг: +8176

      Cules2013 45 минут назад

      Топ-команда? Ой, не могу. Шотландия в рейтинге ФИФА лишь на 1 строчку ниже нас. И то, мы поднялись в последнее время. С учётом того, что некоторые шотландцы играют за клубы уровня Ливерпуля и МЮ, то дальше излишне что-то говорить вообще.

      1
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      Рейтинг: +215

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Ну если Черышев и Головин в порядке, то нечего волноваться. Уж как нибудь мяч отскочит от головы Дзюбы в ворота с их подачи. Сюрпризы конечно возможны, тем более у них стадион крутой, атмосфера все дела. Но все так есть разница в классе.

      0
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      Рейтинг: +1235

      Фан666 > Из Твери Леха 26 минут назад

      Головин слабоват откровенно, он игры не делает. Результат Монако на лицо

      0
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      Рейтинг: +3240

      Yev 1 час назад

      Мал ты ещё для России, вон, тренируйся на кошках, мальчишка.

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      Рейтинг: +32

      NEONFOL 1 час назад

      ну про ТОП то вы товарищ завернули круто)))

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      Рейтинг: +7275

      alex1951 1 час назад

      Товарищ Кларк,не фантазируйте .....
      Почитайте,что пишут российские аксакалы о топ- сборной ,тогда вам и памперсы не понадобятся)))))
      И это было бы смешно,как если не было так грустно.....

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      Рейтинг: +14190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это Кларк или нечаянно излишне лизнул, или заранее на всякий случай ищет оправдания.

      1
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      Рейтинг: +13

      alarm 1 час назад

      Россию нельзя называть ТОП, пока в ней существуют такие команды, как спартак.

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