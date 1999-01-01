Главный тренер Шотландии Кларк: «Мы хотим стать большими мальчиками. Этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды вроде России»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказал мнение о матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией.

«Не считаю, что нужно уделять ключевое внимание игре с Россией в турнирном плане. У нас еще три матча. Но! Мы должны победить Россию для нашей нации, для страны! Мы хотим стать большими мальчиками. И этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды, вроде России.

Она показала себя на чемпионате мира. Нам нужно вернуть фанатов на трибуны. Мы давно их не радовали, не выходили в финальные серии. И первый шаг – победить Россию. Игра с Россией – наиболее простая? Нет. Мы надеемся выигрывать каждый матч», – сказал Кларк.