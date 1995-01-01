Дзюба: «Мне нравится «Ливерпуль» и лично Клопп, он крутой дядька»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции высказал свое мнение о британском футболе.

— Вопрос о вас и Англии. Вы все понимаете, что здесь говорят британские журналисты? И могли бы сказать три своих любимых слова по-английски.

— Такие слова произносить здесь нельзя (смеется). Нет, не все понимаю. Даже самому интересно, когда они задают вопросы. Напрягаюсь, чтобы понять. Сейчас Британия ассоциируется у меня с английским футболом, это понятно. Но самое любимое — «Ливерпуль» и Юрген Клопп. Мне нравится вся команда и тренер лично. Он крутой дядька. Завтра хочется окунуться в эту атмосферу британского, шотландского футбола. Думаю, завтра будет борьба характеров. Кто будет агрессивнее, кто выиграет больше единоборств, у того и будет шанс победить.

— Защитник Чарли Малгрю, который играл против вас за «Селтик», сказал, что ждет матча с вами и ожидает мощной физической игры против вас конкретно. Что ответите?

— С удовольствием. Надеюсь, что буду завтра играть и мы встретимся на поле. Проверим, кто из нас сильнее, кто из нас лучше. Мы целенаправленно готовимся к матчу с шотландцами и постараемся показать хороший футбол. Спасибо ему, что помнит меня, – сказал Дзюба.