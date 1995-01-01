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    Дзюба: «Мне нравится «Ливерпуль» и лично Клопп, он крутой дядька»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции высказал свое мнение о британском футболе.

    — Вопрос о вас и Англии. Вы все понимаете, что здесь говорят британские журналисты? И могли бы сказать три своих любимых слова по-английски.

    — Такие слова произносить здесь нельзя (смеется). Нет, не все понимаю. Даже самому интересно, когда они задают вопросы. Напрягаюсь, чтобы понять. Сейчас Британия ассоциируется у меня с английским футболом, это понятно. Но самое любимое — «Ливерпуль» и Юрген Клопп. Мне нравится вся команда и тренер лично. Он крутой дядька. Завтра хочется окунуться в эту атмосферу британского, шотландского футбола. Думаю, завтра будет борьба характеров. Кто будет агрессивнее, кто выиграет больше единоборств, у того и будет шанс победить.

    — Защитник Чарли Малгрю, который играл против вас за «Селтик», сказал, что ждет матча с вами и ожидает мощной физической игры против вас конкретно. Что ответите?

    — С удовольствием. Надеюсь, что буду завтра играть и мы встретимся на поле. Проверим, кто из нас сильнее, кто из нас лучше. Мы целенаправленно готовимся к матчу с шотландцами и постараемся показать хороший футбол. Спасибо ему, что помнит меня, – сказал Дзюба.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2915

      paracetamol 14 минут назад

      Клоп из тебя бы всю кровь выпил и жир дурной согнал, Зюба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9498

      vladimir-7 1 час назад

      Дзяба, какие бы ты дифирамбы не пел Ю.Клоппу, он все равно не пригласит
      тебя в свой клуб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1308

      Томик > vladimir-7 1 час назад

      Именно такая мысль и возникла. Да для этого и опубликовали кусок его интервью.

      0
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