УЕФА назначила греческих арбитров на матч Шотландия – Россия

Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч 5-го тура отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре в Глазго будут работать греческие арбитры во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.