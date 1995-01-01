УЕФА назначила греческих арбитров на матч Шотландия – Россия

греки не любят шотландцев! со времен Байрона...
Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч 5-го тура отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре в Глазго будут работать греческие арбитры во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.
- 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.