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    УЕФА назначила греческих арбитров на матч Шотландия – Россия

    Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч 5-го тура отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре в Глазго будут работать греческие арбитры во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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