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    Робертсон и Мактоминей – в составе Шотландии на матчи с Россией и Бельгией

    Тренерский штаб сборной Шотландии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборными России и Бельгии.

    Вратари: Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия).

    Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия).

    Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодгрэсс («Вест Хэм», Англия).

    Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нэйсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).

    Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45 мск.

    Источник: сайт Шотландской футбольной ассоциации

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1364

      Фанат Рубина 2 часа назад

      желаю вам победы шотландцы..
      все адеватные рсосияне будут за вас в этом матче.

      #ДолойЧерчесоваИзСбороной

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3218

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Не плохая сборная . Наши могут просрать .

      0
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      Рейтинг: +464

      ФК_Полоцк > dinar7777dinar 1 час назад

      Да наших и слабым сборным просрать ничего не останавливало) Как пойдёт)

      1
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      Рейтинг: +6976

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ха видать против казахов спецом слили и если сравнивать составы, то страшно за наших полен становится

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