Робертсон и Мактоминей – в составе Шотландии на матчи с Россией и Бельгией

Тренерский штаб сборной Шотландии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборными России и Бельгии.

Вратари: Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия).

Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодгрэсс («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нэйсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).

Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45 мск.