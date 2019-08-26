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    «Первый канал» покажет матч Шотландия – Россия

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что в эфире телеканала будет показана прямая трансляция матча отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.

    Журналист добавил, что помимо эфирной будет вестись прямая трансляция игры на сайте «Первого канала». Начало – в 21:35 по московскому времени.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.
    • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
    • По итогам четырех туров отбора россияне занимают второе место в группе, а шотландцы – четвертое.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    26.08.2019 21:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7225

      alex1951 1 час назад

      Атракцион невиданной щедрости)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      Swamp_07 8 часов назад

      Респект первому!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      Сенситив 9 часов назад

      Гусев, наконец-то официально подзаработает на канале, да и пыль стряхнёт с костюма, как-то так...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Александр Алмазов 9 часов назад

      Да ладно! Вот это новость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6774

      ufos73 10 часов назад

      Подстраховали от Канделаки ТВ? )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7225

      alex1951 10 часов назад

      С чего бы такая благотворительность?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      O-kolesov 10 часов назад

      Хоть дедушки в деревнях порадуются.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +683

      нейтральныйкакникто > O-kolesov 2 часа назад

      Это если не проиграют британцам , а то ведь и могут вспомнить хорошим слово Канделаки , что избавила от геммороя

      0
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