«Первый канал» покажет матч Шотландия – Россия

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что в эфире телеканала будет показана прямая трансляция матча отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.

Журналист добавил, что помимо эфирной будет вестись прямая трансляция игры на сайте «Первого канала». Начало – в 21:35 по московскому времени.