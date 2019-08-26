«Первый канал» покажет матч Шотландия – Россия

Атракцион невиданной щедрости)))
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что в эфире телеканала будет показана прямая трансляция матча отбора Евро-2020 между сборными Шотландии и России.
Журналист добавил, что помимо эфирной будет вестись прямая трансляция игры на сайте «Первого канала». Начало – в 21:35 по московскому времени.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.
- Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
- По итогам четырех туров отбора россияне занимают второе место в группе, а шотландцы – четвертое.