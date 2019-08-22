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    Чалов: «Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что готов выступать за молодежную сборную России.

    «Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У нее очень важные матчи – с Сербией, Болгарией.
    Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», – сказал Чалов.

    В четверг РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В числе 23 футболистов оказался и Чалов.

    • Матч Россия – Сербия состоится 6 сентября в Саранске, Болгария – Россия – 10 сентября в Софии.
    • В июне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Чалов проигрывает конкуренцию в национальной команде.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.08.2019 18:01
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 20:03

      Хватит деревянного дзюбы, зачем в сборной ещё одно бревно

      -3
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      Рейтинг: +469

      Elisey13 22 августа, 18:20

      В основе старик Дзюба! С днём рождения родной! ;)

      0
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      Рейтинг: +886

      Genz 22 августа, 18:10

      Ему там и место. В основную команду вернут кокорина

      0
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