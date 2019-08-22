Чалов: «Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду»

Хватит деревянного дзюбы, зачем в сборной ещё одно бревно
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что готов выступать за молодежную сборную России.
«Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У нее очень важные матчи – с Сербией, Болгарией.
Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», – сказал Чалов.
В четверг РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В числе 23 футболистов оказался и Чалов.
- Матч Россия – Сербия состоится 6 сентября в Саранске, Болгария – Россия – 10 сентября в Софии.
- В июне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Чалов проигрывает конкуренцию в национальной команде.