Чалов: «Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что готов выступать за молодежную сборную России.

«Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку – с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У нее очень важные матчи – с Сербией, Болгарией.

Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», – сказал Чалов.

В четверг РФС озвучил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В числе 23 футболистов оказался и Чалов.