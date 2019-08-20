Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Национальную премию РФС за вклад в развитие футбола.

Награду специалисту вручали первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.

В феврале Черчесов был признан тренером года по версии журналистов России.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

В Лиге наций российская команда заняла второе место в группе с Швецией и Турцией.