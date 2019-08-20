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    Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Национальную премию РФС за вклад в развитие футбола.

    Награду специалисту вручали первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.

    В феврале Черчесов был признан тренером года по версии журналистов России.

    • Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
    • В Лиге наций российская команда заняла второе место в группе с Швецией и Турцией.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Я - легенда 34 минуты назад

      Без обид, но просто замечание: армяне вручили награду Российского футбольного союза осетину )))

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