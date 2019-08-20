Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Без обид, но просто замечание: армяне вручили награду Российского футбольного союза осетину )))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Национальную премию РФС за вклад в развитие футбола.
Награду специалисту вручали первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
В феврале Черчесов был признан тренером года по версии журналистов России.
- Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
- В Лиге наций российская команда заняла второе место в группе с Швецией и Турцией.
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— Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019