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    Черчесов признан тренером года по версии журналистов России

    Сегодня, 27 февраля, состоялось вручение премий лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

    Мероприятие прошло в Олимпийском комитете России.

    Лучшим тренером года признан главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ему вручили статуэтку «Серебряная лань» за победу в этой номинации.

    «Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще», – сказал Черчесов.

    • Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
    • В Лиге наций российская национальная команда заняла второе место в группе с Швецией и Турцией.

    Источник: ТАСС

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    27.02.2019 14:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +292

      логист 27 февраля 2019, 22:06

      обыграли сауд. аравию и египет и все в 1/4 нас Акинфеев вывел а не он

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 27 февраля 2019, 21:21

      Серебряной лани хоть успели усы приклеить? А то нехорошо получается. Мутка бы тоже надо отметить, он ведь тоже руку приложил к эпохальному успеху нашей сборной.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 28 февраля 2019, 09:21

      Все эти звания,шо деревянная медаль...по большому счету...
      Если сборная такая великая ,то пусть докажут ,что это так....
      Что было ,то прошло.
      А то еще будут вспоминать,,бронзу,, Морозова в Англия-66)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 28 февраля 2019, 21:49

      А еще 1980, Маракана ,Бразилия-СССР 1:2 и Бесков. Спасибо за напоминание.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 28 февраля 2019, 22:40

      Уважаемый, мы хоть воочию видели эти успехи сборной,
      и можем записать себе в актив эти достижения. И даже ЧЕ1988..
      А в новейшей истории ,чем наши сыновья ,внуки очарованы?
      Начиная с 1990 года и по 2014 ,где каждые 2 года чередовались ЧМ с ЧЕ - ниже плинтуса,лишь 2008 год мелькнул кометой....
      И со с улыбкой добавлю : мама роди меня обратно....
      Кстати припоминаю ,Браз-СССР 1-2 ноябрь 1965 г голы Метревели и Банишевский,если не ошибаюсь...

      1
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 28 февраля 2019, 22:56

      Извиняюсь,промахнулся .На Маракане счет был 2-2.
      Финал в Сеуле 2-1.Савичевы.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 28 февраля 2019, 23:55

      Вы правы, мы видели воочию пусть не великих,но больших мастеров советского футбола,игрой которых восхищался весь СССР. Рядовой матч чемпионата СССР Лужники забиты под завязку, и так по всей стране.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 февраля 2019, 20:15

      Нормально."Другого -то у нас всё равно нет"(принц Флоризель о портрете "Клетчатого").Надо же как-то запудривать обывателю мозг и подавать четвертьфинала дома как феноменальное достижение.Нельзя же,блеать, честно рвать на .опе волоса и кричать на весь свет,что у нас никудышные люди заправляют в футболе(и не только) и домашний ЧМ оказался пшиком,хотя и планировался как рывок на пьедестал.Вспомним,товагищи,что нам наобещал Фурсенко....

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 февраля 2019, 20:11

      не того наградили

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:58

      Награды и призы сыплются со всех сторон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 17:30

      Все планка у лысого опускается, пора брать шинель и ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 27 февраля 2019, 15:59

      угу! А Черданцев инопланитянином

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 февраля 2019, 15:36

      ???

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 15:24

      Да всё логично,,дошли до 14 финала,,,,

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 февраля 2019, 15:24

      Очевидно , что любой тренер достиг бы такого же результата ! Не чего сверхъестественного и тренерских ходов я не увидел ....

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