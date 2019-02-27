Черчесов признан тренером года по версии журналистов России

Сегодня, 27 февраля, состоялось вручение премий лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

Мероприятие прошло в Олимпийском комитете России.

Лучшим тренером года признан главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ему вручили статуэтку «Серебряная лань» за победу в этой номинации.

«Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще», – сказал Черчесов.