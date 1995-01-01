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    «Милан» и «Рома» хотя приобрести Сери у «Фулхэма». Ранее им интересовалась «Барселона» и топ-клубы АПЛ

    «Милан» и «Рома» заинтересованы в покупке полузащитника «Фулхэма» Жана Мишеля Сери.

    27-летний футболист хочет покинуть клуб этим летом в связи с вылетом лондонцев из АПЛ.

    За ситуацией с ивуарийцем также следят «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Интер».

    Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

    • Сери перешел в «Фулхэм» из «Ниццы» в июле 2018 года за 30 миллионов евро.
    • Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов.

    Источник: Daily Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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