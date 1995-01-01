«Милан» и «Рома» хотя приобрести Сери у «Фулхэма». Ранее им интересовалась «Барселона» и топ-клубы АПЛ

«Милан» и «Рома» заинтересованы в покупке полузащитника «Фулхэма» Жана Мишеля Сери.

27-летний футболист хочет покинуть клуб этим летом в связи с вылетом лондонцев из АПЛ.

За ситуацией с ивуарийцем также следят «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Интер».

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».