«Милан» и «Рома» хотя приобрести Сери у «Фулхэма». Ранее им интересовалась «Барселона» и топ-клубы АПЛ

«Милан» и «Рома» заинтересованы в покупке полузащитника «Фулхэма» Жана Мишеля Сери.
27-летний футболист хочет покинуть клуб этим летом в связи с вылетом лондонцев из АПЛ.
За ситуацией с ивуарийцем также следят «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Интер».
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».
- Сери перешел в «Фулхэм» из «Ниццы» в июле 2018 года за 30 миллионов евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов.