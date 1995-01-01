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    Месси получил от папы римского тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал победителем голосования среди учеников школ сети Scholas World, в которую входят более 500 тысяч учреждений и образовательных сетей в 191 стране.

    Дети выбирали футболиста, который на Кубке Америки-2019 наиболее продемонстрировал ценности FutVal (футбольного проекта фонда Scholas): усилие, дух солидарности, честность, индивидуальность, устойчивость, уважение и командную работу.

    За 32-летнего футболиста проголосовало 34,28% учащихся Scholas World. Второе и третье места заняли перуанцы Эдисон Флорес (15,56%) и Педро Галлезе (11,28%). Четвертое место досталось капитану сборной Бразилии Дани Алвесу (10,5%).

    Месси получил в подарок тряпичный «Мяч образования», сделанный детьми из Мозамбика, который благословил и вручил ему папа римский Франциск.

    Фото: Vida Nueva Digital

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Томик 40 минут назад

      Это всё, Лионель. При всём моём уважении, больше мячей в этом году не будет.

      0
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      Рейтинг: +1287

      VGreen 47 минут назад

      это не тряпичный мяч, а большая плюха мозамбикской травки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1173

      x-x-x-x-x 49 минут назад

      Это не Мозамбик был куда он поехал на какое то открытие за большие деньги. Хотя в той стране много бедных

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