Месси получил от папы римского тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал победителем голосования среди учеников школ сети Scholas World, в которую входят более 500 тысяч учреждений и образовательных сетей в 191 стране.

Дети выбирали футболиста, который на Кубке Америки-2019 наиболее продемонстрировал ценности FutVal (футбольного проекта фонда Scholas): усилие, дух солидарности, честность, индивидуальность, устойчивость, уважение и командную работу.

За 32-летнего футболиста проголосовало 34,28% учащихся Scholas World. Второе и третье места заняли перуанцы Эдисон Флорес (15,56%) и Педро Галлезе (11,28%). Четвертое место досталось капитану сборной Бразилии Дани Алвесу (10,5%).

Месси получил в подарок тряпичный «Мяч образования», сделанный детьми из Мозамбика, который благословил и вручил ему папа римский Франциск.

Фото: Vida Nueva Digital